Come in ogni sessione di mercato, l'ultimo giorno ha visto diversi colpi anche in Serie B. Protagonista il Venezia che nel reparto arretrato saluta Haps, passato al Genoa e accoglie Andrea Carboni dal Monza. A centrocampo invece c'è l'arrivo di Tommaso Milanese dalla Cremonese mentre davanti i lagunari acquistano Daishawn Redan, classe 2001 dell'Hertha Berlino.



Il colpo più suggestivo è quello del Cosenza, che dopo aver rescisso il contratto di Larrivey, accoglie Mauro Zarate. L'ex Lazio era svincolato dopo l'ultima esperienza al Platense in Argentina. Molti movimenti anche in casa Bari: arrivano Benali dal Brescia, Matino e Morachioli da Potenza e Renate. La Reggina di Filippo Inzaghi si rinforza con il centrocampista Bondo e Strelec, entrambi acquistati dalla Serie A (rispettivamente Monza e Spezia).



Importante scambio tra Pisa e Brescia con Ionita che passa ai lombardi mentre Gargiulo in nerazzurro. Pisa che aggiunge alla rosa anche Zuelli, centrocampista della Juventus Next Gen. Il Cagliari acquista l'ex Sampdoria Prelec mentre l'Ascoli, sempre in attacco accoglie Sidibé, classe 2002 che resterà di proprietà dell'Atalanta.