I VERDETTI:

IL PROGRAMMA DEI PLAYOFF:

Giornata di verdetti finali per quanto riguarda laDieci partite in scena alle 14, con l'ultima giornata del campionato cadetto che assegna ai campani di Castorioltre all'Empoli già in Serie A,che sancisce definitivamente l'ultima retrocessa. Latorna nel massimo campionato italianodi assenza: vince 3-0 all'Adriatico con il rigore di Andrè Andersson e le reti di Casasola e Tutino, contro ilgià retrocesso e turbato, in seguito all'aggressione avvenuta proprio a Salerno alla figlia del tecnico abruzzese Grassadonia. Ilva ai playoff dopo aver perso in 10, causa espulsione Bellusci, la sfida delicata dell'U-Power Stadium, contro il, che vola aritmeticamente ai playoff con i tre punti:i. Ilarriva quarto, dopo la sconfitta per 2-1 acontro la squadra di Dionisi già in festa da due settimane: segnano La Mantia, Matos e Pablo Rodriguez., già matematicamente ai playoff, arrivano rispettivamente quinta e sesta, dopo l'1-1 nello scontro diretto al Tombolato, con le reti di Bocalon e Baldini. Ilbatte 3-0 l'già salvo, con tre punti vola ai playoff, grazie alla doppietta di Canotto e al gol di Garritano, mentre resta fuori lanonostante la vittoria per 1-0 firmata da Segre contro la, senza più obiettivi. Chiudono, 2-1 con i veneti già salvi e gli emiliani già in C, e3-2 con i toscani già salvi e i liguri già retrocessi. Decisiva per il playoutfinisce 2-0, segnano Butic e Vogliacco, vincono i veneti, aritmeticamente salvi, consi affrontano senza più obiettivi: termina 0-4.Empoli, Salernitana in AMonza e Lecce al secondo turno dei playoffVenezia, Cittadella, Brescia e Chievo al primo turno dei playoffReggiana, Cosenza, Pescara ed Entella in CVenezia-Chievo (la vincente contro il Lecce)Cittadella-Brescia (la vincente contro il Monza)