Domani, alle 14, inizia l’ultima giornata die tanto c’è ancora da scrivere.è già sicuro della Serie A,della C, mentre tutto il resto è ancora da decidere:, eccole le protagoniste assolute della 38esima giornata di Serie B.- Qui ballano due squadre:. I campani, secondi in classifica, hanno il destino nelle proprie mani; i brianzoli, invece, devono vincere e sperare. La squadra di, che ha 66 punti, contro i 64 di quella di Brocchi, va in campo a, col Delfino già retrocesso e tornato in C dopo 11 anni,In casa,e compagni devono vincere e attendere:- Due posti rimanenti.e una traaccedono direttamente alla fase finale;, quinto, e, sesto, sono già certi di partecipare alla post season;, invece, tutte e 3 a 53, si giocano gli ultimi due slot disponibili. Ilse la vedrà con, la Spal con la, entrambe già salve, mentre il Brescia ha l’impegno più duro contro il. In caso di arrivo a pari punti a restare fuori sarà la Spal, a causa di una peggior classifica avulsa.- Qui, invece, la situazione ha dell’incredibile, in quanto c’è un vero e proprio scontro diretto e una sorta di playout anticipato, perché il, quartultimo, va in casa del, quintultimo. 7 i punti di differenza e, pertanto, visto il regolamento che annulla i playoff in casa di 5 o più punti di distanza tra quintultima e quartultima,L’unica speranza per i calabresi, quindi, è quella di vincere, tornare a casa col bottino pieno e poi affrontare ai playout ancora una volta i neroverdi. Tanto ancora da decidere, insomma, al vertice come in coda, per un’ultima pazza giornata di Serie B.