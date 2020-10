Attraverso un comunicato ufficiale, la Reggiana ha comunicato che non scenderà in campo nella sfida odierna a Salerno: "Il club granata comunica che la Prima Squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana-Reggiana in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra i calciatori e 5 tra i componenti dello staff. Sono in atto e proseguiranno nelle prossime ore su tutti i tesserati i test previsti dai protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC, al fine del pronto recupero di uno stato di salute idoneo che permetta al gruppo di affrontare gli imminenti impegni sportivi ufficiali".