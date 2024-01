Serie B, UFFICIALE: due rinforzi per lo Spezia

In Serie B lo Spezia ha acquistato a titolo definitivo dal Modena l'attaccante Diego Falcinelli (classe 1991 ex Bologna, Fiorentina e Sassuolo), che ha firmato un contratto fino a giugno 2025.



E, sempre a titolo definitivo, dal Palermo i difensore ceco Ales Mateju (classe 1996 ex Brescia e Venezia), che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con obbligo di prolungamento in caso di salvezza.



La squadra ligure allenata da Luca D'Angelo (arrivato a stagione in corso al posto dell'esonerato Massimiliano Alvini) è ultima in classifica con 17 punti in 21 giornate di campionato come la Feralpisalò. Sabato pomeriggio gioca sul campo del Pisa.