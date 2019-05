Dopo la decisione della Corte d’Appello che ha riammesso il Palermo in Serie B, penalizzando la formazione rosanero di 20 punti nella classifica del campionato appena concluso e stravolgendo nuovamente il quadro playout, adesso la Serie B si prepara a giocare gli spareggi per non retrocedere.



LE DATE - Palermo salvo, Foggia retrocesso e playout di Serie B con Venezia e Salernitana: le due gare si giocheranno – salvo ulteriori ricorsi e slittamenti – il 5 (andata a Salerno) e il 9 giugno (ritorno a Venezia). Decisione questa arrivata al termine del Consiglio federale.