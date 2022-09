Como 1907 è lieta di comunicare di aver affidato a Moreno Longo l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato con i lariani un contratto biennale fino al giugno del 2024



della prima squadra. Il tecnico ha firmato con i lariani un contratto biennale fino al giugno del 2024: "Sono veramente felice, emozionato e stimolato per questa nuova esperienza – le prime parole del nuovo mister lariano –. Ho trovato una società con una grande storia e una forte ambizione. Sono perfettamente conscio dell’opportunità che ho davanti a me e di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante. Per questo sono carico al massimo e pronto a iniziare questo nuovo cammino".