Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, riunito in data odierna, vista la sentenza pubblicata il 13 maggio 2019 del Tribunale Federale Nazionale, immediatamente esecutiva, relativa all’U.S. Città di Palermo, ha deliberato all’unanimità di procedere con le partite dei playoff con le date già programmate lo scorso 29 aprile.



NIENTE PLAYOUT - In conformità al suddetto dispositivo procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova, Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla Giustizia sportiva.



CASO FOGGIA - Niente playout, dunque: se venerdì dopo l'udienza al Tribunare Federale FIGC la penalizzazione di 6 punti del Foggia dovesse venire ridotta, retrocedebbe la Salernitana. Altrimenti toccherebbe ai pugliesi, terzultimi in classifica (senza il Palermo)..



IL TABELLONE PLAYOFF:



SPEZIA-CITTADELLA, venerdì 17/05 ore 21 (la vincente contro il BENEVENTO)

VERONA-PERUGIA, sabato 18/05 ore 21 (la vincente contro il PESCARA)