È stata rinviata Spezia-Benevento, gara della decima giornata di Serie B in programma domani. Il Comune e la Prefettura di La Spezia hanno avuto oggi un incontro per verificare le condizioni meteorologiche previste per domani e hanno deciso di non far disputare l'incontro. Nei prossimi giorni la Lega comunicherà quando verrà recuperata la partita.