Serie B, ufficiale: terzo allenatore della stagione per il Frosinone

in seguito all'ultimo pareggio per 1-1 in casa con la Reggiana.con 23 punti in 26 turni di campionato. Domenica prossima il Frosinone è impegnato in trasferta sul campo della Salernitana.Bianco ha iniziato la carriera da tecnico dove aveva chiuso quella da calciatore: al Sassuolo (alla guida della formazione Primavera) dopo aver vestito anche le maglie di Atalanta, Cagliari, Catania, Treviso e Foggia. Dopo aver allenato Siracusa e Sicula Leonzio in Serie C,in Serie B nella scorsa stagione.

- Frosinone Calcio comunica di aver affidato a Paolo Bianco il ruolo di allenatore responsabile della Prima Squadra. Il tecnico, nativo di Foggia, ha firmato un accordo che lo legherà al Club Giallazzurro fino al 30 giugno 2025.