Serie B, UFFICIALE: un attaccante lituano alla Feralpisalò

Edgaras Dubickas torna in Serie B. L'attaccante lituano (classe 1998 ex Lecce) lascia il Catania in Serie C e passa in prestito con diritto di riscatto alla Feralpisalò via Pisa, club proprietario del suo cartellino.



IL COMUNICATO - Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito dal Pisa Sporting Club 1909, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Edgaras Dubickas.

L'attaccante, classe 1998, ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024.

A Edgaras, che indosserà la maglia numero 11, il più cordiale benvenuto a Salò.