La gara, valevole per l'8a giornata di campionato, era in programma sabato 21 novembre alle ore 16. In seguito alla richiesta del L.R. Vicenza Virtus, in ottemperanza a quanto disposto dal comunicato ufficiale LNPB 29 del 13 ottobre, la Lega B comunica il rinvio a data da destinarsi del match tra L.R. Vicenza e ChievoVerona, valevole per l’8a giornata della Serie B.