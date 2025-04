Serie B, ufficiali data e orario di Catanzaro-Palermo e Südtirol-Juve Stabia

Come si legge nel comunicato ufficiale della Lega di, anziché sabato. Cambia quindi il calendario della prossima giornata del campionato cadetto, per via del lutto nazionale proclamato in occasione dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato: "I, preso atto della comunicazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha recepito le indicazioni contenute nel DPCM del 22 aprile u.s. inerente la sospensione di ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025; visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

, valide per la2024/2025, programmate per sabato 26 aprile 2025,".