La Lega Serie B ha ufficializzato le date e le gare soggette ad anticipi e posticipi per le prime 3 giornate di campionato



1a GIORNATA DI ANDATA*

Venerdì 24 agosto 2018 ore 21.00

BRESCIA – PERUGIA

Domenica 26 agosto 2018 ore 18.00

H. VERONA - PADOVA

Domenica 26 agosto 2018 ore 21.00

ASCOLI – COSENZA

CITTADELLA - CROTONE

FOGGIA - CARPI

Lunedì 27 agosto 2018 ore 21.00

BENEVENTO - LECCE



2a GIORNATA DI ANDATA*

Venerdì 31 agosto 2018 ore 21.00

PALERMO – CREMONESE

Domenica 2 settembre 2018 ore 18.00

PESCARA - LIVORNO

Domenica 2 settembre 2018 ore 21.00

CROTONE – FOGGIA

LECCE – SALERNITANA

PERUGIA - ASCOLI



3a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 14 settembre 2018 ore 21.00

VENEZIA – BENEVENTO

Sabato 15 settembre 2018 ore 18.00

CREMONESE - SPEZIA

Domenica 16 settembre 2018 ore 15.00

H. VERONA - CARPI

SALERNITANA - PADOVA

Domenica 16 settembre 2018 ore 21.00

FOGGIA - PALERMO

Lunedì 17 settembre 2018 ore 21.00

LIVORNO - CROTONE



*le gare non espressamente indicate si giocheranno, come previsto dal C.U. LNPB n. 12 del 14/08/2018, rispettivamente sabato 25 agosto 2018 (1ª giornata) e sabato 1 settembre 2018 (2ª giornata), con inizio alle ore 18.00.