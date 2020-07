Tutti in campo alle 21 per disputare gli ultimi novanta minuti della stagione regolare. Ben quindici le formazioni interessate, come si legge in una nota, all’esito della propria gara e dei risultati delle avversarie. L’, fuori da qualsiasi interesse di classifica, ospita untornato, dopo una serie di passi falsi, al successo ed ha consolidato il traguardo playoff. Sulla lavagna il 2 è favorito ed è bancato a 1,96, distante dal 3,25 dell’X e con l’1 a 3,55.Vale una stagione l’esito dE’ da tripla per la bandiera delle scommesse che propone l’1 a 2,65, l’X a 2,75 e il 2 a 2,80. Con il Crotone in A, e quindi senza motivazioni di classifica, ilsi gioca tra le mura amiche le ultime modeste speranze di salvezza. Scende in campo con i favori del pronostico in virtù dell’1 a 1,76, con l’X a 3,70 ed il 2 a 3,80. Senza storia il derbycon un 2 molto popolare a 1,11, anni luce dall’X a 6,25 e dall’1 a 15,00.Ben più delicata è. Si gioca per i playoff. A scorrere le quote suggerite successo alla portata dei laziali per l’1 a 1,98, lontano dal 2 a 3,60 e con l’X a 3,25. Profuma di playoff, ultima spiaggia per la formazione granata di staccare il visto per disputare i playoff. Per gli analisti della bandiera delle scommesse granata in grado di fare risultato e 1 a 1,83, non certo vicino all’X a 3,45 e con il 2 a 3,90. Contro un Benevento demotivato l’Ascoli sembra avere le carte in regola per centrare l’ultimo successo stagionale considerato l’1 a1,7, 1 l’X a 3,40 ed il 2 a 4,50.Da cardiopalma. Obiettivi contro ma padroni di casa meglio messi sulla lavagna della bandiera delle scommesse che raccomanda che raccomanda l’1 a 2,26, l’X a 2,55, il 2 a 3,95. Posta in palio che vale doppio in Cosenza – Juve Stabia con tre punti che potrebbero stravolgere le ambizioni di salvezza per entrambe. Calabresi accreditati con un migliore moltiplicatore, grazie all’1 a 1,74, che arrotonda a 3,60 per l’X per salire a 4,20 per il 2. L’ultima partita in programma delle regular season èOspiti in campo per garantirsi un posto nella griglia dei playoff e 2 anche se alto a 2,12, comunque non distante dall’X a 3,00 e con l’1 a 3,40.