Serie B, un'altra panchina a rischio: valutazioni in corso, le ultime

Giornate convulse per gli allenatori nostrani. Sono ore di riflessione in casa Ascoli dopo la sconfitta contro la Sampdoria: i bianconeri stanno valutando la posizione di Fabrizio Castori.



A riportarlo è Sky Sport secondo cui l'allenatore dovrebbe restare alla guida della squadra anche per la prossima gara contro il Lecco di domenica di fatti decisiva per la sua permanenza. Si tratta di un momento no per i marchigiani: solo 6 punti conquistati nelle ultime 7 gare e il terzultimo posto in classifica a -1 dalla zona play-out.