Undici anni dopo Lecce ed Empoli tornano ad affrontarsi. Salentini e toscani, domenica pomeriggio al Via Del Mare, saranno impegnati nel big match della diciannovesima giornata di Serie B. I giallorossi di Corini, attualmente sesti, puntano ad accorciare la distanza dal vertice, lontano otto punti e affrontano la capolista da favoriti: secondo i quotisti di Microgame, infatti, il Lecce vincente si gioca a 2,12 rispetto al 3,54 dell’Empoli mentre si scende per il pareggio in quota a 3,34. Domenica si sfidano i due migliori attacchi della categoria: scontato o quasi che l’Over, a 1,70, si faccia preferire all’Under, dato a 2,05. Così se il 2-1 giallorosso, uscito già in due occasioni, è in quota a 9,10, quello toscano, identico punteggio dell’unico blitz al Via Del Mare, si gioca a 12,25. Mancheranno due protagonisti come Massimo Coda, squalificato, e Leonardo Mancuso, infortunato. Così sotto i riflettori ci saranno Mancosu e La Mantia: la rete del capitano del Lecce è in quota a 2,50 mentre quella del bomber dell’Empoli è data a 3,00.