Il direttore generale del Crotone Renzo Ursino, ora in Serie A con i calabresi ma con tanta esperienza in serie B, ha parlato della situazione della Reggina e in particolare del super colpo di mercato Jeremy Menez. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Gamma:



"La Reggina – ha detto – ha una squadra importante, ma non serve avere scoramento quando si perdono due partite di fila, se si fa un filotto di vittorie ci si ritrova nei playoff. Gli amaranto possono fare un torneo molto importante. Toscano è un bravo allenatore, la Reggina lotterà per i playoff sicuramente”.



Su Menez: ‘Se è il giocatore che conosciamo tutti, può fare la differenza. Però deve capire che lui gioca in serie B, dove gli arbitri non ti permettono nulla e deve aiutare la squadra, essere un esempio per la squadra“.