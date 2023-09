Venezia e Spezia apriranno la quinta giornata di Serie B nella serata di venerdì. La squadra lagunare, quarta in classifica a -2 dalla coppia di testa Parma-Catanzaro, proverà ad ottenere una vittoria che la proietterebbe in testa al campionato. I liguri, invece, cercheranno di invertire la rotta dopo un inizio di stagione disastroso: appena un punto in tre partite per i neoretrocessi. Negli ultimi due scontri diretti (Serie A 2021-22) furono gli spezzini ad ottenere la vittoria. Per questa sfida, però, secondo gli esperti è il Venezia a partire favorito: la vittoria degli uomini di Vanoli si gioca tra 2,15 e 2,30 mentre il segno “2” è offerto tra 3 e 3,15. Nel mezzo, il pareggio paga 3,45 volte la posta. In ottica gol i bookmaker puntano su una partita senza reti inviolate al rientro dalla sosta, nonostante il digiuno dello Spezia nelle ultime due: il segno Goal si gioca a 1,64 contro il No Goal a 2,16. In cima alla lavagna dei risultati esatti c’è invece l’1-1, uscito due volte negli otto scontri diretti di campionato e proposto a 6,50. Seconda posizione per l’1-0 e il 2-1 in favore del Venezia, visti entrambi a 8,50.