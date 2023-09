Venezia e Spezia aprono le danze per questa quinta giornata di Serie B. Nella serata di oggi, la squadra lagunare, 4ª in classifica a -2 dalla sorprendente coppia di testa Parma-Catanzaro, tenterà di ottenere il successo per proiettarsi, momentaneamente, in testa alla classifica di cadetteria. La squadra ligure, invece, cercherà di invertire la rotta dopo il disastroso avvio di stagione: un solo punto nelle prime tre partite per gli appena retrocessi dalla Serie A, dopo lo spareggio perso contro il Verona.