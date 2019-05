Un solo risultato possibile per il Verona nella finale playoff di Serie B. Dopo lo 0-2 incassato al Tombolato, i gialloblù sono obbligati a vincere con almeno con due gol di scarto contro il Cittadella, nella partita di ritorno in programma domenica. Un obiettivo che nelle quote 888sport.it spinge l'«1», nettamente favorito a 1,85, anche se per il 2-0 - il punteggio minimo con cui Aglietti e i suoi conquisterebbero la promozione - l'offerta sale a 8 volte la posta. In salita anche l'obiettivo «2» per i granata (a 4,20), che però sono la squadra che più di tutte ha pareggiato in trasferta durante la stagione: un dato che mette in primo piano anche la «X», data a 3,40. "Conservative" le previsioni sui gol, con l'Under 2,5 (massimo due reti complessive) avanti a 1,74 contro il 2,02 dell'Over. In bilico il pronostico sul Goal e No Goal: una partita con entrambe le squadre a segno si gioca a 1,85, per l'esito opposto si sale a 1,88.