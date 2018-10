Il Verona prova a rimettersi in marcia dopo il primo ko stagionale, il Lecce invece va a caccia di uno storico successo che lo rilancerebbe ulteriormente in classifica. Nell’anticipo di domani in Serie B prevalgono le motivazioni dei padroni di casa, ancora primi dopo il tonfo con la Salernitana, ma favoriti a 1,85. Sui salentini, invece, si punta a 4,55, quota su cui pesa il bilancio negativo al Bentegodi: in 10 gare sono arrivati 6 ko e 4 pareggi. A prescindere dal risultato, gli analisti Microgame prevedono una gara aperta: il Verona è una delle squadre che più ha segnato in casa (7 reti in 3 partite) il Lecce ha il miglior attacco esterno del campionato (6 gol in 3 gare). Il Goal, scommessa su entrambe a segno, viaggia a 1,85. Del resto anche i precedenti più recenti indicano questa ipotesi: 4 delle ultime 5 partite sono finite sull’1-1, risultato tra i più probabili a 6,25.