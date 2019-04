La pesantissima vittoria sul Verona vale potenzialmente il secondo posto in Serie B, ma per i bookmaker c’è margine per sognare anche il primo. Il Palermo vola dopo l’1-0 sui gialloblù, che consolida il terzo posto a un solo punto dal Lecce (e a -4 dalla vetta), che però ha disputato una partita in più. Numeri che in quota rilanciano i rosanero: nelle scommesse 888sport.it sulla squadra vincitrice del campionato, il Palermo vale ora 3,50, alle spalle del Brescia, che rimane favorito a 1,45. Si allontanano invece le speranze giallorosse, offerte a 3,50, riferisce Agipronews, mentre è lontanissimo il Benevento a 17,00.