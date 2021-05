Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto dieci giornate di squalifica a Claudio Santini. Il 29enne attaccante del Padova (serie C) ha "rivolto insulti razzisti" al 23enne centrocampista italo-ghanese della Sambendettese, Shaka Mawuli durante la partita di campionato giocata lo scorso 17 gennaio.



Il Padova ha annunciato che farà ricorso alla Corte Federale d'appello della Figc appena verranno notificate le motivazioni della sentenza: "Si tratta di una decisione molto discutibile, in quanto fondata su un'istruttoria obiettivamente monca, essendo stati auditi in fase d'indagine solo tesserati della Sambenedettese. Neppure gli ufficiali di gara, i delegati di Lega Pro e i collaboratori della Procura nulla hanno riportato al riguardo nei loro referti".