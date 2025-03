Serie A e Serie B in Italia sono in sosta per le nazionali, ma la Serie C non si ferma. Nel girone CIl Trapani resta in dieci uomini per l'espulsione di Liotti all'11', ma passa in vantaggio con Carraro al 51'. I padroni di casa pareggiano con Fella al 60', restano anche loro in dieci per l'espulsione di Piana al 76' e trovano il goal della vittoria con Loreto al 90'.

Nel girone B