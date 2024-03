Serie C al rush finale: le favorite per la promozione e la corsa playoff

Andrea Robertazzi

Manca poco alla fine della stagione regolare di Serie C, arrivata alla giornata numero 32. Meno di un mese e i verdetti - almeno in attesa dei playoff - saranno definitivi, anche se in diversi casi si può già parlare di risultato, quasi, acquisto. Mantova e Cesena, infatti, sono pressoché certe della promozione in Serie B: entrambe guidano il rispettivo girone con 11 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici - Padova e Torres - quanto il tassametro dice che mancano ormai appena sei giornate.



MONOLOGHI - Per Mantova e Cesena si tratta della sublimazione di una stagione quasi perfetta, che ha visto le due squadre arrivare al medesimo punto d'arrivo pur partendo da situazioni opposte. Il Mantova, infatti, è la grandissima rivelazione di questa stagione, considerato che in estate la squadra è stata ricostruita da zero, partendo con l'obiettivo di salvarsi. In Romagna, invece, erano reduci dalla cocente delusione del secondo posto di un anno fa e hanno costruito la squadra col chiaro intento di ottenere il pass per la B. Piani e strategie agli antipodi, ma percorsi quasi identici, perché dal momento della conquista del primo posto, entrambe le squadre hanno continuato a vincere, non aprendo mai al rientro delle avversarie.



CORSA PLAYOFF - Nel Girone C la lotta promozione non è ancora finita, perché la Juve Stabia ha 'solo' 6 punti di vantaggio sul Benevento, che proverà a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto dell'otto aprile. E le altre? Non ci sono escluse eccellenti, almeno per il momento, dalla corsa playoff nel girone del sud, con Crotone, Avellino e Casertana al sicuro. Al nord e al centro il discorso cambia, perché sono diversi i club che rischiano di restare fuori dalla post season nonostante le aspettative di inizio anno: la Pro Vercelli, il Renate, la Spal, la Virtus Entella. Tutte squadre che erano partite con ben altre aspettative e che, invece, si sono trovate invischiate in una lotta di bassa classifica. Chiusa finale sulle due Under23, quelle di Atalanta e Juventus, che al momento si trovano nelle prime dieci posizioni che significherebbero playoff.ì