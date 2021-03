. Eccezion fatta per il C, nel quale laha ben 9 punti di vantaggio sull'Avellino (e una partita da recuperare), nessuna squadra è stata in grado di prendere possesso delle altre classifiche. Sia, prime nei rispettivi raggruppamenti, non hanno avuto la forza di allungare sulle inseguitrici e sono ancora pienamente immischiate nella lotta al primo posto. Nel Girone A troviamo una situazione di, con lee la sensazione che tutto possa ancora accadere. Nel B, invece, il Padova pare avere qualcosa in più rispetto a, ma i punti di distacco, 2 e 7 (ma gli umbri devono recuperare un match) non sono sufficienti per far dormire sonni tranquilli alla capolista.E la sensazione è che. Le due grandi favorite sono proprio Sudtirol e Perugia, con ila fare da terzo incomodo.. Sarà comunque una corsa lunga e incerta, come sempre, perché nei playoff vige un'unica regola: otterrà la Serie B solo chi saprà trovare il migliore stato di forma nell'ultimo mese di stagione.. Sorpasso in classifica rimandato, ma le sensazione resta quella di uncambio della guardia in vetta al campionato. Intanto ancheprova a rientrare in corsa grazie all'ottimo successo contro il Renate nel posticipo del giovedì. Il prossimo turno i grigi se la vedranno proprio con la Pro Vercelli in quello che può essere lo. Il distacco dal Sudtirol, però, non aumenta, perché lopunti. Chi rallenta, a sorpresa, è il Perugia che aveva l'incrocio più facile, col Gubbio, ma perde 3-2 eChi centra un altro successo è l'Avellino, sempre più secondo e convinto di volersi guadagnare un posto alle semifinali dei playoff. Intanto il Catania prova a dare la svolta con il