, prolungato tra le altre cose dalle vicende giudiziali che hanno riguardato. Ad aprire le danze sarà il Girone A, che inizierà sabato alle 17.30, con il big match serale trache sarà lo scontro di cartello dell'intera giornata. Domenica, invece, toccherà a B e C dare avvio alla stagione con il programma completo che si esaurirà nella serata del nove. Insomma, un menù molto ricco di partite, che farà la gioia di tutti i tifosi costretti ad aspettare una settimana in più per le vicende extra-campo prima di poter tornare allo stadio a tifare.Inizio il 4 di settembre, dunque, con il campionato che proseguirà in modo piuttosto serrato fino alla sosta natalizia, con ben: mercoledì 14 settembre, mercoledì 19 ottobre e mercoledì 30 novembre. La bandiera a scacchi, invece, è prevista per ilcon le prime tre promosse in Serie B che potranno focalizzarsi sulla stagione successiva. Per le altre, invece, inizieranno a corto raggio playoff e playout che, come da tradizione,Ai nastri di partenza le favorite per la vittoria finale sono piuttosto chiare. Anche i bookmakers confermano le sensazioni del mercato, dando ilcome principale candidato alla vittoria nel girone del nord. Più equilibrata la lotta al centro, dovesembrano essere le due squadre designate per contendersi la promozione diretta. Al sud, al contrario, c’è ilche parte davanti a tutti, complici i salti di categoria nell’ultima stagione di due big come Bari e Palermo. Le outsider di lusso saranno, che cercheranno di smentire i pronostici sul campo.