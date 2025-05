Serie C, andata playout: Messina-Foggia 0-0, stasera il Milan Futuro

Cristian Giudici

6 minuti fa



Oggi si disputano le gare d'andata dei playout in Serie C.



Messina-Foggia 0-0



Pro Patria-Pro Vercelli 0-0 (risultato parziale)



Caldiero Terme-Triestina (ore 20)



Milan Futuro-Spal (ore 20)



Sestri Levante-Lucchese (ore 20)



IL RITORNO - Le gare di ritorno si giocano sabato 17 maggio in casa della squadra meglio classificata nella stagione regolare.



IL REGOLAMENTO - Al termine della doppia sfida la squadra sconfitta retrocederà, mentre l'altra conquisterà la salvezza. In caso di parità dopo i 180 minuti regolamentari, rimarrà in Serie C la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season.