Ad un mese dell’inizio del campionato 2019/2020 anche la serie C si sta ritagliando la sua fascia di interesse tra gli amanti del calcio, si legge in una nota BetFlag, anche per la presenza di società assai blasonate che non nascondono progetti ambiziosi con il salto di categoria. Con quattro turni infrasettimanali, una sosta dal 29 dicembre al 5 gennaio, con la stagione regolare che terminerà il prossimo 26 aprile è tempo pronostici e sulla lavagna di BetFlag si può giocare sul vincente del girone C. La squadra superfavorita è il Bari di De Laurentis proposto a 1,50, ben distaccato dal Catania a 3,50. A seguire il Catanzaro bancato a 5,00 e la Ternana a 8,00. A doppia cifra le quote di numerose formazioni a cominciare dal Potenza a 18,00, il Teramo a 20,00, l’Avellino e la Casertana a 25,00, il Francavilla a 35,00, la Cavese a 40,00, la Vibonese a 60,00 e la Sicula Leonzio a 75,00. Tutte le altre sono offerte con moltiplicatori a tre cifre come il Monopoli, Viterbese e Rieti a 100,00, Picerno e Paganese a 125,00.