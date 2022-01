Ritornare prima possibile in Serie A: è questo il sogno del Bari di mister Michele Mignani e della città intera. I biancorossi sono in testa dopo 21 giornate di Serie C, con sette punti di vantaggio sul Monopoli, e puntano al ritorno in Serie B. Per la storica società pugliese, però, la serie cadetta potrebbe essere soltanto il primo passo: come riporta Agipronews, i bookmaker considerano possibile il ritorno in Serie A, categoria in cui il Bari manca dalla stagione 2010-11, entro il 2023, un’eventualità quotata a 6 volte la posta. Bari torna dunque a sognare dopo il fallimento del 2018 e il ritorno tra i professionisti un anno dopo. Ora sembra il momento giusto per compiere il primo passo verso il palcoscenico dei più grandi.