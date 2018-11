È ancora imbattuta e, con due partite in meno, ha un vantaggio virtuale sul Rende, primo in classifica con un punto di vantaggio nel girone C della Serie C. La Juve Stabia potrebbe addirittura conquistare il primo posto reale se i calabresi perdessero il derby con la Vibonese. Per farlo però, nella sfida di domani a Castellammare dovrà superare il Catania che pure naviga in alta classifica. Le previsioni degli analisti Stanleybet.it, pertanto, sono bilanciate, ma danno qualche chance in più ai padroni di casa che nel loro stadio, in campionato, non perdono da aprile: sono favoriti a 2,30 contro il 3,05 sul pareggio e il 3,00 per il colpo dei siciliani. Due degli ultimi tre scontri diretti, ricorda Agipronews, sono terminati con lo stesso punteggio, 0-0, risultato dato a 7,75. Il trend delle due formazioni, però, lascia pensare a un finale diverso. La Juve Stabia, con 20 reti all’attivo, ha il miglior attacco del girone, il Catania è terzo con 16. Una partita da Goal, quindi con reti per entrambe le squadre, si gioca a 1,85.