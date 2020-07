La presidente del Siena, Anna Durio ha comunicato: "Posso confermare che è stato selezionato l’acquirente del pacchetto di maggioranza della Robur Siena. A breve saranno completate le ultime verifiche dell’operazione con successiva finalizzazione di tutte le formalità pregiudiziali al passaggio di proprietà. Confermo infine che l’iscrizione al campionato sarà regolarmente eseguita entro il termine previsto".



La proprietà del club toscano passa a Fram Group, il cui legale rappresentante è l'ascolano Enrico Ubaldi. La società ha sede a Milano ma fa parte del gruppo Cumlabor, con sede a Roma. Si tratta della famosa cordata romana della quale si è fatto portavoce Diego Foresti, che assumerà il ruolo di direttore generale del club bianconero dopo aver lasciato lo stesso incarico alla Viterbese. Foresti ha già cominciato a pensare al nome del nuovo allenatore: sarebbero già stati contattati Gallo e Pecchia.



Battute sul tempo altre due cordate: una legata all'imprenditore armeno Sarkis Gevorkyan già attivo nel mondo del calcio del proprio paese; l'altra facente capo a Ettore Viola, figlio dell'indimenticato Dino, patron della Roma negli anni '80. E in questo gruppo sarebbe confluito anche Giorgio Perinetti, che per qualche ora ha accarezzato l'idea di tornare a Siena a distanza di 8 anni dall'ultima esperienza in casa bianconera.