Ha diretto il suo primo allenamento con la consueta grinta e qualche guizzo pittoresco, a testimonianza della grande carica in vista della partita contro il Bari. Eziolino Capuano si prepara al debutto sulla panchina dell'Avellino, contro una squadra decisamente in forma dopo tre vittorie consecutive e a soli tre punti dalla vetta. Gli ultimi precedenti, però, sono a favore nei biancoverdi, che hanno vinto entrambe le sfide del 2019, prima in Serie D e poi in Coppa Italia Serie C: l'impresa di Capuano al Partenio stavolta è data a 4,00 sul tabellone, i biancorossi sono invece favoriti a 1,90, mentre il pareggio pagherebbe 3,25. I due testa a testa conquistati dall'Avellino da inizio anno si sono chiusi entrambi sull'1-0, risultato che stavolta si gioca a 10,00. Comunque vada, i quotisti si aspettano una partita da Under (cioè con massimo due reti complessive), ma a dare i brividi ai tifosi sono le scommesse sul minuto del primo gol: la fascia dal fischio d'inizio fino al 15' è favorita a 3,10, a prescindere dalla squadra che potrebbe andare a segno per prima.