Un derby dal sapore speciale per Giancarlo Riolfo alla guida del Carpi. La venticinquesima giornata di Serie C riserva la sfida con la Reggiana, un appuntamento dal sapore speciale per il tecnico biancorosso, che nei quattro precedenti contro il collega Massimiliano Alvini non ha mai conquistato un punto, né è riuscito a mettere a segno un gol. Anche stavolta, secondo gli analisti, riporta Agipronews, ci sarà da sudare, nonostante il piccolo vantaggio che arriva dal fattore Cabassi: l’«1» del Carpi (che vincendo si porterebbe a -1 dal secondo posto degli avversari) vale 2,40, contro il 3,00 dei granata, carichi dopo sei vittorie nelle ultime sette giornate, e il 3,00 del pareggio. In campo si prevede battaglia e sul fronte dei gol vince il punteggio "ristretto", con l’Under (meno di tre reti complessive al fischio finale) favorito a 1,65 sul 2,10 dell’Over. Più facile la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno almeno una volta, uno scenario a quota 1,80. Nelle scommesse a lungo termine, intanto, la Reggiana è tornata ad aspirare alla prima posizione: in classifica la distanza con il Vicenza capolista è scesa a 5 punti e la rimonta è ora un sogno a 3,50, secondo Agipronews.