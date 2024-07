Serie C, Catania scatenato: colpi Di Gennaro e Di Tacchio, ecco chi sono

scatenato sul calciomercato,Gli etnei del nuovo direttore sportivoe del nuovo allenatorehanno chiuso per due acquisti, il difensore centrale ex Carrarese Matteoe il centrocampista ex Ternana FrancescoDi Gennaro, che ha sottoscritto un contratto triennale legandosi ai siciliani fino al 30 giugno 2027, è nato il 2 giugno 1994 a Sant’Elpidio a Mare (Fermo), ha conquistato tre promozioni dalla C alla B: nel 2023/24 con la Carrarese, realizzando 4 gol nell’arco delle 37 presenze sommate tra campionato e playoff; nel 2022/23 con la Feralpisalò, prima nel girone B; nel 2020/21 con l’Alessandria, vincendo i playoff. Con la squadra piemontese e con il Livorno, il neo-rossazzurro ha collezionato complessivamente 75 presenze nella serie cadetta, firmando 4 reti. Cresciuto calcisticamente nelle formazioni Primavera del Parma e dell’Ascoli, con i marchigiani ha avviato la sua carriera in C, categoria in cui ha giocato anche con il Renate e la Triestina

- Francesco Di Tacchio ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al Catania fino al 30 giugno 2026. Nel 2023/24, in B, il centrocampista nato il 20 aprile 1990 a Trani ha collezionato 33 presenze con l’Ascoli, società in cui ha vissuto parte del suo percorso nel campionato Primavera, completato con la Fiorentina; al suo attivo anche esperienze con le nazionali giovanili under 19 e under 20. In carriera, ha conquistato tre promozioni e vissuto le stagioni successive nella categoria superiore: in A con la Salernitana, nel 2021; in cadetteria con la Virtus Entella nel 2014 e con il Pisa, dopo i playoff, nel 2016. In B, il neo-rossazzurro ha disputato 311 gare firmando 10 gol e 12 assist, indossando anche le maglie del Frosinone, della Juve Stabia, dell’Avellino e della Ternana. In C, inoltre, ha militato nel Perugia.