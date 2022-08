La Serie C accende i riflettori su Diego Gambale, attaccante classe '98 del Montevarchi che l'anno scorso ha chiuso la stagione con 12 gol e 4 assist. Sul giocatore ci sono diversi club, dalla Juve Stabia al Latina, passando per Ancona, Cesena ed Entella che potrebbe fare un tentativo in caso di cessione di Mangrassi. Il Siena ha provato a superare la concorrenza presentando una prima offerta, rispedita al mittente. Gambale ha ancora due anni di contratto con il Montevarchi, il giocatore è ambizioso, gli interessamenti da parte di squadre importanti fanno piacere e se il Montevarchi non dovesse abbassare la richiesta non è escluso che il giocatore possa andare via a zero tra un anno e mezzo alla fine del contratto.