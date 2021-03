Questioni di giorni, poi arriverà anche l'aritmetica che permetterà ai ragazzi di Lucarelli di ottenere i meritati riconoscimenti per lo strepitoso campionato che hanno disputato, trascorso al primo posto dall'inizio alla fine eSe la Ternana si prepara a stappare lo champagne,devono ancora correre per non perdere il vantaggio accumulato in questi ultimi mesi. Il Girone A sembra essere ormai, che sta provando la rimonta dopo il pessimo avvio di stagione. E la giornata chiave potrebbe essere proprio la penultima, quando ci sarà lo. Il Padova al contrario si giocherà molto nel prossimo turno, quando sarà impegnato sul campo della, uno degli avversari più complicati del girone. Il, invece, avranno incontri più morbidi: in caso di sconfitta della capolista si potrebbero riaprire i giochi per un finale di stagione ancora più infuocato. In caso contrario, invece, il, superando i bianconeri per 1-0. Vittorie anche per Como e Alessandria, che proseguono lo scontro a distanza., che sul campo del Livorno ultimo, perde punti importantissimi per la lotta al primo posto e scivola a -4 dalla vetta.. Prosegue anche la crisi del, che crolla in casa contro il Legnago e scivola al decimo posto della classifica, anche se con due partite da recuperare rispetto alle avversarie. Tra oggi e domani i, che daranno una visione più definita delle prospettive di classifica in questa fase finale del campionato., che potrebbe già arrivare il prossimo turno nel big match contro l'Avellino. Ritrova il successo anche il, che si riprende il terzo posto grazie al 2-0 contro la Paganese., che consolida la propria posizione nella zona alta della classifica in vista dei playoff.