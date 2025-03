Serie C, crisi Foggia: società in silenzio stampa, il presidente Canonico interrompe la conferenza stampa

Getty Images

Ilha annunciato ufficialmente l’adozione del silenzio stampa. Una decisione maturata dopo il pesante 4-0 subito sul campo della Casertana, che ha ulteriormente aggravato la già difficile situazione della squadra, sempre più vicina alla zona retrocessione.Nel comunicato diramato dal club si precisa che, pur “nel rispetto del diritto di cronaca”, la società ritiene opportuno in questo momento “dedicarsi esclusivamente alle ultime gare della stagione”. Il silenzio stampa, dunque, è da intendersi come una misura temporanea volta a ridurre la pressione e concentrare tutte le energie sul campo. La data della fine del silenzio verrà comunicata in seguito".

Nonostante la sospensione delle dichiarazioni da parte di staff tecnico e giocatori, il club ha però annunciato una conferenza stampa del presidente Nicola Canonico, prevista per oggi presso la Sala Stampa “A. Fesce” dello stadio Zaccheria. Conferenza iniziata e poi provvisoriamente interrotta, visto che il presidente è presente in collegamento da remoto..