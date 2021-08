E' stata una partenza amara quella di diverse big, scese in campo nel weekend per disputare il primo turno di campionato della Serie C 2021-22. Tra le grandi favorite alla vittoria del proprio girone, infatti,, superando agevolmente per 3-0 il Renate in trasferta. Una primacontro un avversario di livello, che pochi mesi fa aveva messo in difficoltà gli stessi veneti ai playoff. Tra le altre grandi, però, inizia già a serpeggiare unlegato al fattore di incertezza che aleggia sulla nuova versione della Serie C, caratterizzata da gironi tutti da scoprire.Nel Girone A sono diversi i casi, perchénon sono riuscite ad andare oltre il pareggio nelle rispettive sfide con: avversari non insuperabili sulla carta. Nel Girone B la partenza al rallentatore è toccata alla super favorita: il, sul campo del Grosseto non è andato oltre un deludente 0-0. Pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca,, fermato dal Potenza e già schiavo dei fantasmi del recente passato.. Per i bianconeri sarà importante rispondere da subito alle tante concorrenti per i playoff, nella speranza di migliorare il piazzamento dello scorso anno e arrivare a giocarsi le fasi più calde della post-season., che iniziano la stagione nel miglior modo possibile.non si fanno male in un Dino Manuzzi di nuovo aperto al pubblico dopo la lunga chiusura. 0-0 che lascia i tifosi del Cavalluccio con l'amaro in bocca, soprattutto in virtù dei successi di, che allungano subito in classifica. Vince anche il Siena di Gilardino, che rifila tre gol alla Vis Pesaro e si candida a un ruolo da protagonista per la corsa ai playoff.. Tutte le altre si fermano sul pareggio, in particolare il Messina, che torna tra i professionisti con uno spettacolare pareggio per 4-4 sul campo della Paganese.