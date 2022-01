La Serie C inizia a scaldare i motori in vista del ritorno in campo, fissato per la prossima settimana., comprensiva di vacanze natalizie e stop dovuto al Covid, le squadre si preparano per riprendere una stagione ancora apertissima su tutti i fronti. In attesa che a parlare sia il campo, però,, che vede coinvolti nomi importanti. Sono tanti, infatti, isui quali i top club di C si stanno dando battaglia: profili in grado di cambiare le sorti di una stagione.A differenza di quanto accade normalmente, con sessioni invernali piuttosto fiacche, questo sembra essere un anno sui generis, nel quale diversi giocatori in grado di fare la differenza potrebbero cambiare casacca o sbarcare in C. Il primo nome in lista è quello di, attaccante ai margini del progetto tecnico del, finito sul taccuino del. Colpo che potrebbe esserenella rincorsa a Modena e Reggiana e che, soprattutto, permetterebbe alladi presentarsi col botto ai tifosi della Curva Mare. E anche un ex bianconero,, potrebbe muoversi in questo mercato di riparazione. Il giocatore scuola Milan, infatti, èe potrebbe rilanciarsi in una nuova avventura: i dialoghi tra il suo entourage e la dirigenza sono già in corso per trovare una soluzione. Anche un altro ex Serie A è pronto a cambiare casacca: si tratta di, che ha indossato tra le altre lanella massima serie, oggetto del desiderio del. Tutti giocatori di assoluto valore per la categoria, che sono alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciarsi e, perché no, far sognare qualche piazza.Non solo ex Serie A, perché sono tanti i giocatori finiti nei radar delle varie squadre di C. Uno su tuttidel Bari, punto fermo inamovibile della squadra nelle prime uscite stagionali e finito ai margini delle rotazioni del club pugliese.che il Cesena sta valutando come alternativa a Falcinelli. Bianconeri che a loro volta hanno blindato, bomber stagionale del Cavalluccio, che ha ricevuto richieste da. Il mercato insomma èe, in attesa di tornare in campo, sarà il solo protagonista delle prossime settimane.