La Juventus U23 (foto: profilo Twitter Sportlive) dopo un avvio di stagione altalenante, che aveva visto gli uomini di Pecchia navigare a cavallo tra la zona playoff e quella playout, con risultati non sempre convincenti, sta finalmente trovando la quadra per rilanciare le sorti della stagione. Merito del lavoro certosino del tecnico, che sta lavorando senza sosta per dare equilibrio alla squadra, ma anche della società che si sta rendendo protagonista di diversi movimenti importanti sul mercato. Il reparto offensivo bianconero, infatti, è destinato a cambiare pelle, con i nuovi arrivati che dovranno riuscire a dare continuità a quanto di buono fatto in questi ultimi mesi. Grazie alla vittoria sull'Arezzo, nello scontro diretto per la zona playoff, la Juve è salita al nono posto che garantirebbe l'accesso alla post-season. La strada però è ancora lunga, perché la classifica è cortissima, con ben quattro squadre (compresi i bianconeri) a quota 27.



IL MERCATO - Come detto, la Juve è tra le grandi protagoniste del mercato, sia sul fronte delle cessioni, che su quello degli acquisti. Dopo la cessione di Mota Carvalho al Monza, infatti, sono pronti a sbarcare in bianconero Matteo Brunori, attacccate classe '94 del Pescara, Ettore Marchi, in arrivo proprio dal Monza col quale si è instaurato un asse di mercato, e, soprattutto, Alejandro Marques, gioiellino del Barcellona che potrebbe arrivare a Torino in uno scambio con Matheus Pereira, attualmente al Digione. Tutti colpi di livello che potranno dare una nuova dimensione alla Juve U23, sempre più pronta a combattere per ottenere quel posto ai playoff che lo scorso anno è stato solo sfiorato.



GIRONE A - Si ferma a sorpresa il Monza, che non va oltre l'1-1 in casa contro il Como. Decisiva per portare a casa un punto la rete di Paletta, difensore ex Parma e Milan, che trova un gol fondamentale in ottica promozione. Il club di Berlusconi, in ogni caso, rimane saldamente al comando del girone, con il Pontedera secondo, 1-1 ad Olbia, che resta lontano dieci punti. Sale invece il Renate, che ritrova la vittoria dopo una sconfitta ed un pareggio, e si riporta a -4 dal secondo posto. Accesissima, invece, come detto, la lotta per la zona playoff, con tante squadre ancora in corsa per raggiungere i primi dieci posti della classifica e con la Juve U23 tra le grandi favorite per iscriversi al registro della post-season.



Risultati: Juventus U23-Arezzo 1-1; Monza-Como 1-1; Olbia-Pontedera 1-1; Pergolettese-Pro Patria 0-3; Carrarese-Siena 3-1; Lecco-Novara 3-2; Renate-Alessandria 1-0; Pianese-Giana Erminio 1-2; Gozzano-Pistoiese 1-1; Albinoleffe-Pro Vercelli 2-0.



Classifica: Monza 50, Pontedera 40, Renate 36, Carrarese 35, Novara 32, Robur Siena 32, Albinoleffe 32, Alessandria 29, Juventus U23 27, Arezzo 27, Como 27, Pro Patria 27, Pistoiese 25, Pro Vercelli 24, Lecco 23, Pianese 20, Pergolettese 19, Gozzano 19, Olbia 14, Giana Erminio 14.



GIRONE B - Vittoria di fondamentale importanza del Vicenza nel big match di giornata contro il Carpi. Un 1-0 di fondamentale importanza, che permette ai veneti di mantenere la vetta, con la Reggio Audace che ne approfitta per superare proprio il Carpi e portarsi al secondo posto solitario a -5 dalla vetta. Vince anche il Sudtirol, 4-1 al Rimini, che resta a contatto con le prime della classe in quella che sarà una fantastica corsa alla promozione diretta e ai playoff, con almeno sei squadre coinvolte. Continua la crisi del Padova, che si affida a Mandorlini per la panchina dopo le tre sconfitte consecutive rimediate in campionato.



Risultati: Gubbio-ArzignanoChiampo 0-1, Padova-Modena 0-1 ; Sudtirol-Rimini 4-1;Vicenza-Carpi 1-0; Ravenna-Aj Fano 1-1; Piacenza-Triestina 1-2, Sambenedettese-Vis Pesaro 0-1; Imolese-Reggio Audace 1-2; Cesena-Virtus Verona 3-3; Feralpisalò-Fermana 1-0 .



Classifica: Vicenza 49, Reggio Audace 44, Carpi 42, Sudtirol 39, Padova 36, Piacenza 35, Modena 33, Feralpisalò 33, Sambenedettese 31, Triestina 29, Virtus Verona* 28, Vis Pesaro 25, Cesena 25, Fermana 22, Arzignano Valchiampo 19, Ravenna 19, Fano 17, Imolese 17, Gubbio* 15, Rimini 15.



GIRONE C - La Reggina ritrova la vittoria, anche se solo al cardiopalma con la rete decisiva di Denis al 98'. Un successo che permette agli amaranto di conservare 11 lunghezze di vantaggio sul Bari, a sua volta vincente contro il Rieti. Vince anche la Ternana, che resta agganciata ai pugliesi, così come Monopoli e Potenza, lontani appena 3 punti dalle seconde. Continua invece la striscia di pareggi del Catania, che continua a faticare in un campionato che rischia di vedere gli etnei fuori dai playoff a fine anno.



Risultati: Bari-Rieti 5-2; Bisceglie-Reggina 1-2 Casertana-V.Francavilla 1-1; Catania-Potenza 1-1; Paganese-Sicula Leonzio 0-0; Ternana-Rende 3-1; Vibonese-Cavese 0-1; Catanzaro-Monopoli 1-2; Teramo-Avellino 1-0; Picerno-Viterbese 0-1.



Classifica: Reggina 52, Bari 43, Ternana 43, Potenza 40, Monopoli 40, Catanzaro 32, Teramo 31, Catania 30, Cavese 28, Paganese 28, Viterbese 28, Avellino 27, Vibonese 27, Casertana 27, Virtus Francavilla 24, Az Picerno 20, Bisceglie 14, Rende 14, Sicula Leonzio 12, Rieti 8.