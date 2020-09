E alla fine la Serie C è ripartita per davvero, nonostante i dubbi, le difficoltà logistiche, lo spauracchio sciopero. Gli ostacoli sono stati superati e la regular season è ripresa dopo ben sette mesi di stop,. E anche la pelle del campionato è cambiata tanto, con gli addii die il ritorno di squadre come il. Nuova inizio, nuova pelle: ecco tutto quello che è successo nel weekend.Il ritorno al campo è stato traumatico per molte squadre, con i ritmi delle partite che si sono abbassati in modo vertiginoso nei secondi tempi di gara.. Perchéhanno faticato non poco contro le rispettive avversarie e, anzi,. Un avvio di stagione che diventa, quindi, ancor più anomalo rispetto al solito, con quasi tutte le grandi favorite alla vittoria dei rispettivi gironi che hanno evidenziatoi. Certo, è solo questione di tempo, ma i primi campanelli d'allarme sono già scattati:. Alessandria e Carrarese, infatti, non sono andate oltre il pareggio nei rispettivi scontri con. Un debutto dal retrogusto amaro per le due grandi del girone, costrette già a dover rimontare sulle outsider di lusso come la Juve U23.Nel raggruppamento più equilibrato, e forse complicato, c'è una partenza a sorpresa del, favorito per la vittoria finale,, altra big del campionato, che viene sconfitta, in casa, dal neopromosso. Acquistano ancora più valore, quindi, i tre punti delsul campo del Ravenna e del, autore di una partita di altissimo livello nel big match vinto contro la Sambenedettese. Certo, è ancora presto per parlare di ribaltamento dei ruoli di favorite, ma Carpi e Suditrol hanno mostrato fin da subito una condizione eccellente, che potrebbe dare i suoi frutti in questi primi mesi di campionato.. Risultati che certificano uno stato di forma ancora non ottimale, ma anche un alto livello competitivo da parte delle squadre di seconda fascia,Chi invece non delude ma, anzi, diverte è il. Subito impegnato in una trasferta complicata contro la Virtus Francavilla, il club di De Laurentiis ha dato spettacolo,. Tutto facile, quindi? Assolutamente no, perché la Virtus Francavilla, regalando un'ora di spettacolo a tutti i propri tifosi. Alla fine è stato proprio il Bari a spuntarla, reggendo sul 3-2 fino a fine gara,. Insomma, i tre punti sono arrivati, ma anche la corazzata di De Laurentiis: quello che ci aspetta è un campionato tutt'altro che chiuso in partenza. Anche se questi tre punti fanno ben sperare tutta Bari...