secondo la Gazzetta dello Sport. Nonostante rassicurazioni più volte ribadite alla squadra da parte delnel corso dell'estate, la prima scadenza cruciale del 16 ottobre non sarebbe stata onorata. Situazione delicata e soltanto parzialmente mitigata dalla sentenza di ieri del Tribunale Federale Nazionale: la sentenza della corte Figc, che annulla la penalità economica e di classifica conseguenza della fidejussione Finworld (ne parliamo a parte) apre un minimo scorcio di sereno: non servirà una nuova fidejussione e si dovrebbe avere accesso ai premi distribuiti dalla Lega Pro.Ma l’ambiente è comunque teso. Non ci sono comunicazioni ufficiali,di una situazione fattasi pesante. Una rosa, quella piacentina, che vede la presenza di un giocatore del calibro di, ma anche di tanti giovanissimi, in molti casi alla prima esperienza da professionisti. Si parla addirittura di una possibile, e imminente,all’orizzonte, ma quello ben più grave di un'azione che, seppur individuale, rischia di innescare cper ottenere le spettanze: i giardinieri che hanno in cura i campi d’allenamento di prima squadra e settore giovanile, vanterebbero cifre notevoli e alcuni hanno già incrociato le braccia. Ultima, ma non meno rilevante, la questione stadio: dopo un lungo tira e molla, contratti sottoscritti e stracciati dai due. I 6mila euro per la gara con il Cuneo di domani sono arrivati in extremis ai "cugini" biancorossi, mancano ora all’appello quelli per il match di mercoledì con il Siena: con le casse del Pro allo stremo, l’ipotesi che i cancelli possano rimanere chiusi non è così remota.