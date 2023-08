Con l’annuncio del calendario delle prime giornate di Serie C è arrivata anche la conferma sul fatto che la terza serie si sarebbe allineato a quanto già accade in A. Debutterà, infatti, il cosiddetto ‘spezzatino’, con i match spalmati su quattro giorni, con sette partite il venerdì, sei il sabato, dieci la domenica e gli ultimi sette il lunedì. Una formula che debutta per la prima volta in C, dove continuava a resistere la vecchia tradizione della domenica (o del sabato) allo stadio. Pochi posticipi, pochi anticipi e tante partite in contemporanea sono state la bandiera della Lega Pro in questi ultimi anni.



TV - Una spinta in questo senso l’ha data il nuovo broadcaster di riferimento, ovvero, Sky, che a partire da questa stagione è diventata la tv ufficiale della Serie C al posto di Eleven Sports. Fino all’anno scorso, infatti, il colosso televisivo offriva solo un numero limitato di gare, mentre ora può contare sull’intero pacchetto. Le prime reazioni dei tifosi sui social, però, non sono state positive: la sensazione è che il pubblico della C fosse ancora affezionato a modalità di fruizione più tradizionali. Alla fine dell’anno si vedrà se questa rivoluzione avrà portato effetti benefici, per ora resta il broncio delle tifoserie, unito alla curiosità di vedere questa nuova versione del campionato.