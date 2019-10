È arrivato alla Reggina durante il calciomercato estivo: la società lo ha preso perché prendesse per mano la squadra nei momenti difficili grazie alla sua lunghissima esperienza sui campi delle categorie superiori. E così, dopo un lungo periodo di ambientamento, Germàn Denis ha ripagato le attese di tifosi e società: all'esordio da titolare, due turni fa contro il Picerno, ha segnato una preziosa doppietta, riportando in vantaggio la sua squadra. E infine domenica, contro l'Avellino, ne ha realizzata una altrettanto pesante al Partenio, dove la Reggina ha vinto per 2-1 sull'Avellino, allungando a cinque punti il vantaggio in cima alla classifica sul Potenza, battuto per 3-0 dal Monopoli. La grande esperienza di Denis, a maggior ragione, servirà ai granata domenica, quando i calabresi affronteranno in trasferta proprio il Potenza: con un Denis così in palla la squadra di Mimmo Toscano può superare il difficile compito che le riserva sia il calendario sia il pronostico sul match. Secondo gli analisti la Reggina parte leggermente sfavorita e il «2» al Viviani si gioca a 2,70, contro il 2,90 sul pareggio e il 2,65 sul successo dei padroni di casa.