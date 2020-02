Il calcio italiano e il paese in generale sta vivendo un periodo particolarmente delicato a causa della diffusione del Coronavirus, il quale ha comportato non pochi disagi anche al campionato di Serie C, che ha subito diversi rinvii sia per quel che riguarda le partite del weekend, che per i prossimi turni, slittati a causa delle precauzione prese dalle istituzioni. Tra sabato e domenica, però, si sono giocate diverse partite che, a pochi mesi dalla fine del campionato, hanno dato indicazioni importanti sul futuro; in particolare su quello della Reggina, protagonista di una roboante vittoria sulla Paganese che ha assunto il retrogusto del match point mandato a segno.



B A UN PASSO - Denis, che si è reso protagonista di un'esultanza amarcord con l'abbraccio al figlio, e compagni hanno messo un altro pezioso tassello per la promozione in Serie B. I punti di vantaggio sul Bari sono saliti a 8, quando mancano 11 partite alla fine del campionato. Un bottino rassicurante che è tornato a crescere dopo che il Bari nelle ultime settimane si era rifatto sotto con insistenza. Gli amaranto, però, hanno dimostrato lungo tutto il corso del campionato di essere la squadra migliore, come evidenziano anche le statistiche, che vedono la Reggina al top del proprio girone sia per reti fatte che per gol concessi. Il tutto, ovviamente, nel segno di German Denis, protagonista anche nel weekend con una doppietta, che a 38 anni ha dimostrato di poter essere ancora decisivo in una piazza così importante. Le reti stagionali dell'argentino, infatti, sono salite a 12, con il tassametro che continua a correre e il sogno Serie B che sta assumendo sempre più consistenza giornata dopo giornata...

. Nonostante questo,, complici le sconfitte di Renate, contro la Pergolettese, e Pontedera, in casa con l'Alessandria.della classifica. Da sottolineare anche il successo della, che permette ai bianconeri di salire al decimo posto solitario in classifica, a +3 sulla Pistoiese.: Juventus U23-Pianese 1-0; Olbia-Pistoiese 1-0; Pontedera-Alessandria 0-1; Giana Erminio-Como rinviata; Lecco-Pro Patria rinviata; Siena-Albinoleffe 1-1; Monza-Arezzo 1-1; Carrarese-Gozzano 3-0; Renate-Pergolettese 1-2, Pro Vercelli-Novara rinviata.: Monza 61, Carrarese 45, Renate 43, Pontedera 42, Siena 40, Alessandria 40, Albinoleffe 39, Novara 38*, Arezzo 37, Juventus U23 36, Pistoiese 33, Pro Patria 32*, Como 32*, Pro Vercelli 31*, Lecco 28*, Pergolettese 27, Giana Erminio 26*, Olbia 25, Pianese 24, Gozzano 22., bloccata sullo 0-0 dal Gubbio. I punti di vantaggio della prima della classe salgono quindi a 6, con il pacchetto di inseguitrici che fatica a reggere il passo di un Vicenza in grande stato di forma., che avrà la possibilità di riportarsi alin caso di successo nel recupero di campionato contro la. Torna al successo anche il, 1-0 al Sudtirol, che sale a quota 40 punti, all'ottavo posto, in piena zona playoff.: Cesena-Vicenza 1-3; Gubbio-Reggio Audace 0-0; Ravenna-Triestina 0-1; Fano-Imolese 2-0; Fermana-Vis Pesaro 1-1; Modena-Sudtirol 1-0; Virtus Verona-Rimini 0-0; Feralpisalò-Carpi rinviata, Piacenza-Sambenedettese rinviata.: Vicenza 61, Reggio Audace 55, Carpi 53*, Sudtirol 48, FeralpiSalò 44*, Padova 44*, Piacenza 41*, Modena 40, Triestina 40, Fermana 33, Sambenedettese 33*, Virtus Verona 32, Cesena 30, Gubbio 28, Vis Pesaro 28, Ravenna 27, Imolese 26, ArzignanoChiampo 22*, Rimini 21, Fano 21.La Reggina, come detto, ha portato a casa tre punti d'oro nella corsa alla promozione,. Un 1-1 che rischia di essere letale per Antenucci e compagni, scivolati a -8 dalla capolista proprio neldella stagione. Chi invece sta provando a rimettersi in carreggiata è ilche porta a casa un punto prezioso dalla sfida contro la Ternana.per gli etnei, che continuano a difendere il proprio posto in zona playoff con grande volontà.: Rieti 0 – 2 Teramo; Virtus Francavilla 4 – 0 Catanzaro; Catania 0 – 0 Ternana; Cavese 1 – 1 Bari; Monopoli 0 – 1 Sicula Leonzio; Reggina 3 – 0 Paganese; Viterbese 1 – 3 Potenza; Casertana 1 – 2 Vibonese; Picerno 1 – 0 Bisceglie; Rende 0 – 1 Avellino.: Reggina 63, Bari 55, Monopoli 51, Ternana 49, Potenza 49, Catanzaro 42, Teramo 40, Catania 38, Virtus Francavilla 37, Viterbese 35, Vibonese 35, Cavese 34, Paganese 34, Avellino 34, Casertana 31, Picerno 29, Sicula Leonzio 22, Bisceglie 19, Rende 17, Rieti 12**.