Derby degli opposti in Serie C tra Monopoli e Bisceglie: i biancoverdi, grazie a una striscia di tre vittorie consecutive, sono balzati al terzo posto in classifica, a solo un punto di distanza dalla Ternana, seconda. I nerazzurri, invece, dopo tre ko consecutivi sono precipitati al terzultimo posto, in piena zona retrocessione. Il derby, uno dei più antichi e accesi in Puglia e sempre caldissimo sugli spalti, si annuncia altrettanto rovente in campo viste le motivazioni che spingeranno le due formazioni. L'attuale situazione di classifica, nonché i precedenti più recenti (due vittorie nelle ultime tre del Monopoli) spingono la valutazione degli analisti, secondo Agipronews, verso una vittoria dei ragazzi di Beppe Scienza: il successo del Monopoli - che fino a qui ha sempre conquistato i tre punti nelle partite interne - vola basso a 1,36. L'unico appiglio in cui sperare per il Bisceglie è il fatto che le uniche due vittorie in campionato dei nerazzurri siano arrivate in trasferta: il «2» è un colpo da 7,50 volte la scommessa. Si punta invece a 4,50 sul pareggio, risultato con cui è terminato l'ultimo derby, giocato nello scorso marzo.