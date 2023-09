, che partiva ai nastri di partenza tra le favorite alla vittoria del campionato e che, invece, è ancora a zero punti in classifica. Falsa partenza per i campani, che già oggi potrebbero decidere di, ovvero. Questione di poche ore, perché lo stato maggiore del club si è riunito per discutere il futuro di, sempre più appeso a un filo e vicinissimo all’esonero. La risposta definitiva è attesa già in mattinata, ma la sensazione è cheL’Avellino, dopo la sconfitta all’esordio contro il sorprendente Latina, è stato piegato anche dalla Juve Stabia. E il vaso, nonostante la stagione sia appena iniziata, è già tracimato: per questo sono stati sondati diversi nomi per prendere il posto di Rastelli., ma al momento appare una pista difficilmente percorribile.Stesso discorso per, con il quale il contatto è stato più approfondito. Più percorribili, secondo La Casa di C, le piste che portano a, con il club che sta ancora facendo le valutazioni del caso.- L’unica certezza, a prescindere dalla guida tecnica, è che l’Avellino dovrà cambiare pelle quanto prima. Perché il progetto della società è- almeno sulla carta - rispetto a quanto dimostrato in campo. C’è l’obbligo di ripartire e di dare una sferzata all’ambiente, perché anche la piazza inizia a scalpitare.per un altro campionato che si annuncia decisamente più complicato del previsto.