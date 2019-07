"Sarà un campionato bellissimo con tante piazze appassionate che hanno voglia di calcio come già i play off hanno dimostrato". Così il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, alla vigilia del sorteggio del campionato di serie C, che si svolgerà nel tardo pomeriggio di domani al Salone d'Onore del Coni di Roma. Come ricorda l'Ansa, il campionato prenderà il via il 25 agosto prossimo e si concluderà il 26 aprile 2020. Sono previste due soste il 29 dicembre e il 5 gennaio e quattro turni infrasettimanali, ancora da determinare. Domani saranno presenti anche i presidente del Coni, Giovanni Malagò, e della Figc, Gabriele Gravina, oltre ai presidenti dei club, il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.